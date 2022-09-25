47歲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonado DiCaprio）是圈內有名的情場浪子，鍾愛與25歲以下的高䠷名模交往；日前傳出他主動分手剛過25歲並相戀5年的辣模卡蜜拉摩洛（Camila Morrone），轉曖昧27歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），有意放寬過往的標準，不過八卦雜誌稱他的眾多舊愛都勸吉吉別跟李奧納多交往。

八卦雜誌《In Touch》近期就以李奧納多的花邊當封面主題，並PO他前女友們的照片，包括「花邊教主」布蕾克萊佛莉、超模吉賽兒邦臣、卡蜜拉摩洛，標題寫著：「舊愛們警告吉吉，不要跟李奧納多交往」；另一家外媒《Entertainment News》則引述不具人士的說法，稱布蕾克萊佛莉表示李奧納多的個性喜新厭舊，沒辦法愛情長跑，歷任女友們也都會嘲笑李奧納多，因為這麼多年都用同一個模式在追女友。

不僅如此，也有消息人士透露，李奧納多曾被床伴的姪女爆料是個快槍俠，行房時像死魚不愛動，還會戴耳機，給予差評；另外，只要女友把事業看得比愛情還要重，李奧納多就會慢慢疏離，直到女方滿25歲，往往就會分手，前女友吉賽兒、布蕾克最後都跟新對象結婚生子，而李奧納多繼續享受戀愛的滋味，女友越交越年輕，但最近的曖昧對象吉吉已是27歲人母，李奧納多似乎打算破例。

至於剛被李奧納多提分手的卡蜜拉，很訝異好友吉吉看上她的前男友，而與吉吉生下女兒的前「1世代」成員贊恩，已退追孩子媽的社群平台，被解讀為不滿她跟李奧納多搞曖昧。