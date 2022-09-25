俄羅斯空軍想必遇到非常糟糕的周末，因為在24小時內，有4架俄羅斯戰機遭到擊落，包括1架Su-34、2架 Su-30，和1架Su-25。相對的，烏克蘭國防部在推特上說「今天是個好日子。」
網上也傳出了許多俄國戰機遭擊落的影片，佐證俄國空軍的悲慘一天。其中一段影片是1架Su-30在低空巡弋時，遭到野戰防空飛彈擊落，隨後墜毀成為一團火球。另外必須承認俄國彈射椅的品質相當好，幾乎在戰機中彈的同時，2名飛行員就已被抛出戰機，緊接著就看到2朵降落傘飄下。
烏克蘭在8月底宣示纣南部和東部發動雙重反攻，如今已近一個月，東部的反攻突破了哈爾科夫的俄軍防線，造成俄軍迅速潰散；南方的反攻顯然較慢，但仍然傳出不少捷報。
軍事分析師發現，在烏克蘭反攻的第一周，烏克蘭僅剩的空軍部隊發揮了相當有效的近距離支援，包括以AGM-88反輻射飛彈打擊俄羅斯雷達與防空系統，旦相對的，俄羅斯空軍卻看不出什麼表現。分析人士認為，俄羅斯空軍的缺席是空戰理論過於死板，他們的飛行員習慣聽令行事，派戰機轟炸預先計劃的目標，卻很少要求飛行員獨立思考和隨機應變，這使得敵人在快速推進與移動時，俄羅斯的空中力量很難即時支援。
一天之內損失4架戰機，對俄羅斯空軍來說是災難性的。在戰爭發發初期，俄軍在烏克蘭及其周邊部署了大約 300 架戰機，但截至幾天前，分析人士已確認有53 架俄國戰機被擊落，約是原部署數量的六分之一。
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