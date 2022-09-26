總統蔡英文於9月24日曾喊「民進黨要做最挺年輕人的政黨」以及時任中央疫情指揮官陳時中也曾於去年6月表示，年輕人防疫有點鬆懈，惹來部分網友不滿。常在臉書評論時事的藥師林士峰在臉書貼出這兩則新聞表示，說個笑話，民進黨是最挺年輕人的政黨。

藥師林士峰25日在臉書粉專表示，說個笑話，民進黨是最挺年輕人的政黨。如果民進黨真的那麼挺年輕人，台灣少子化就不會那麼嚴重，去年新冠疫苗的排序就不會那麼後面，甚至很多地方要上班，還只能快篩陰才能去。

林士峰接著指出，房價就不會居高不下，讓很多年輕人買不起房。如果民進黨真的那麼挺年輕人，就不會用長輩的口吻告誡「年輕人防疫有點鬆懈了」。

網友紛紛表示，「民進黨真會說話，做的事卻完全不一樣。令人最難過的是：我們選出來的總統，即使犯錯也不會道歉」、「當年也說勞工是民進黨最軟的那一塊，結果呢？只會口號治國騙選票。有時候我在想，是不是要做一份政黨支持者的智力測驗民調，那些人一直被騙還一直相信」、「反正文青最吃抗中保台這招了」、「不知道有多少人還喜歡被騙？」