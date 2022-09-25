111年全國藤球團體錦標賽25日在新竹市三民國中進行最後一天的比賽，社會公開組三人賽台北眾星地獄犬2連勝，連退桃園猛牛、國立佳冬高農封王，由於三隊中有不少潛力優秀培訓隊選手，對他們而言算是「以賽代訓」，桃園猛牛的潛優隊長林銘軒對於明年3月即將在台灣舉辦的亞洲U21錦標賽也展現躍躍欲試的企圖心。

亞洲U21藤球錦標賽因為疫情攪局，原訂在兩年前的比賽終於可以正式回歸，潛優培訓隊教練詹宇庭教練說：「團隊也算是儲備了兩年的能量，只要做好組、訓，很有機會在自家主場揚眉吐氣，拿牌是目標，自家主場一定得要留下些什麼成績吧！」

台北眾星地獄犬的潛優選手謝丞竣跟桃園猛牛潛優選手馮立昀都提到，很難得有國際賽在台灣，說要平常心好像有點難度，家人也從沒看過藤球比賽，明年3月亞洲U21藤球錦標賽是很好的機會表現給他們看，除了藉由國際賽讓自己更進步外也要踢出一場場屬於自己風格且讓人感動的球賽。