是什麼樣的仇恨，竟讓人「定期」在前妻墓碑上撒尿丟糞？美國紐約州男子墨菲（Michael Murphy）在取得墓園管理員同意後，於墓園安裝監視器尋找在媽媽墳墓留下穢物的兇手，結果竟發現是媽媽48年前的前夫。

綜合外媒報導，43歲男子墨菲今年4月發現2017年去世的母親托蕾蘿（Linda Louise Torello）的墓碑前及墓碑上，遭人留下一袋糞便與有小便痕跡。起初他與同母異父的妹妹猜測是遛狗者與狗忘記帶走及在墓碑撒尿，但兩人很快發現穢物「幾乎每天都會出現」。

墨菲告知園方情況並徵得同意後，在母親墓碑附近安裝監視器。儘管兩人成功拍到一名男子開車到墓園，並對母親墓碑撒尿留糞的畫面，卻因攝影機距離太遠，拍不到男子清楚的面貌，導致警方受理報案後，一時也束手無策。

墨菲不解對方為何要在事隔近半世紀後，才對前妻進行報復行為。（圖／翻攝自Michael Andrew Murphy臉書）

兩人直到上周才透過把手機放在隔壁墓碑方式，成功錄到丟糞男的樣貌，但墨菲再度報警後驚訝發現，男子竟是在1970年代「拋棄懷孕媽媽」的前夫，且對方自1976年後就未曾與母親或他們聯絡，不解男子如何得知媽媽下葬地點，以及為何要在事隔近半世紀後，對前妻的墓碑做出褻瀆行為。

墨菲失望表示，雖然警方查出男子是紐澤西州人，但因對方行為不構成人身威脅，員警也無能為力，他才會將影片Po上網尋求網友協助。唯一慶幸的是，男子在影片上傳後不久就停止褻瀆行為，但一想到當時只能眼睜睜看對方褻瀆媽媽墳墓，與妹妹難過到哭泣的畫面，仍讓他悲傷又氣憤，甚至懷疑對方早在5年前就開始進行噁心行為。

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