隨著全球邁入工業4.0時代，產業技術日新月異，臺北市教育局為協助學生降低產學落差，自105年開始推動技職產學合作計畫，藉由產學媒合，將業界設備及專業資源即時挹注學校，提供學子最新硬體設施及技術，協助學生瞭解業界最新趨勢。

引進業界資源 弭平學用落差

技職教育著重產業技術鏈結及實務技能養成，臺北市大力推動產官學合作，引進業界及學界的資源，成立7間技術教學中心，提供學生職場情境，幫助學生與業界進行最新技術接軌，打開轉型新契機，使求學與求職更為緊密，也為技職學生開創嶄新的體驗新價值。

電動車技術教學中心實習-汽車引擎技術教學課程，學生專心聽講。(圖/ 南港高工提供)

成立技術教學中心 開啟學生認識最新技術的窗口

臺北市立南港高工劉美慧校長表示，以學校為培育基地，發展臺灣產業未來人才的課程佈局，並成立技術教學中心，讓學生學習產業的專業技術，培養畢業即就業的能力；南港高工汽車科連文乾主任表示，透過電動車技術教學中心，將環保概念結合職業教育，導入科技產業，對未來人才培育是不可或缺的一環；南港高工汽車科李家合同學認為，藉由技術教學中心的課程，認識電動機車的結構及保養檢修，對將來踏入社會的工作技能更有信心!

台灣西門子贊助本市技術型高中學生赴德國紐倫堡見學，觀摩自動化控制先進技術。(圖/ 南港高工提供)

技職前瞻特色 成果豐碩

臺北市108至110年連續3年獲教育部評定「技職教育獎」全國優等首獎。臺北市在107年訂定「臺北市技職教育政策網領」，109年修訂2.0版，並於111年升級綱領3.0。至今完成23案大型產官學合作備忘錄，累計獲產業挹注新臺幣約2億的教學設施設備、獎學金，並建置完成 7 間與企業技術同步之區域型技術教學中心。教育局希望以產學鏈結交流，校際共享技術教學中心設備，使技術教學中心能成為人才培育、職業試探、參訪體驗之多功能學習場所，提升學生未來就業競爭力。

資料來源: 臺北市教育局

臺灣111 群英匯臺北 Skills Power Up (技能提升 火力全開)

全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽，主題：「臺灣111 群英匯臺北 Skills Power Up」，訂於111年11月22-25日辦理，由本市南港高工承辦，本次競賽計有28個職種，全國136所高級中等學校共1,065位選手參加，將角逐180座個人金手獎與320位優勝名次之殊榮，屆時歡迎大家蒞臨，共襄盛舉，為選手們加油打氣！(台北市教育局廣告)