台灣運彩2022全新形象廣告在月初(9/1)推出，邀請去年東京奧運表現出色的桌球國民金孫林昀儒、空手道小清新文姿云、台灣蝶王王冠閎及舉重女將陳玟卉共同參與廣告演出，片中主軸「謝謝你們!和我一起打進世界」，道出運動員感謝大家投注運彩、挹助國家運動發展基金，讓選手得到更好的訓練與照顧。記者會發佈會上王冠閎、陳玟卉現身分享，林昀儒與文姿云也錄製影片說明參與拍攝廣告心得，呼籲大家一起：「買運彩、助體育、增光彩！」。廣告在TVBS、東森、三立、民視等四個新聞台同時首播，並謝謝大家一起挺體育。

體育署表示，台灣體育選手近年來在國際體育賽事發光發亮、為國爭光，尤其去年東京奧運台灣選手獲得2金、4銀、6銅共計12面獎牌，締造史上最佳成績，今年度的世界運動會也頻頻傳出佳績，讓世界看見台灣好手的優異表現，最大的推手來是自廣大購買運動彩券的大家，所挹注的運動發展基金。自運動彩券發行以來，運動發展基金累計超過469億元。體育署肯定營運團隊的成績與努力，希望更多國人能透過購買運動彩券挹注國家體育，一同成為推動我國體育運動發展的重要助力，讓台灣的體育實力在世界舞台被看見。

台灣運彩總經理林博泰進一步表示，體育署黃金計畫的成功，帶給國人無限感動，台灣運彩想透過影片，將這份感動記錄下來，因此邀請四位國手，林昀儒、文姿云、王冠閎、陳玟卉參與拍攝，謝謝大家、一起挺體育。在東京奧運滿一年後的此時，推出全新形象廣告，除了感恩，更希望透過影片的製作與傳播，再一次凝聚大家的情感及向心力。去年在東京奧運熱賣下，運動彩券銷售達新臺幣466億元、挹助運發基金46.6億、創下歷史新高；今年在年底足球世界盃加持下，台灣運彩將更努力，讓銷售一舉突破500億元大關。

台灣運彩2022全新形象廣告邀請四位奧運國手現身說法，「桌球神童」林昀儒、「空手道女神」文姿云、「台灣蝶王」王冠閎、「舉重女將」陳玟卉在各自擅長領域，展現其面對挑戰時的堅強卓越。王冠閎與陳玟卉出席形象廣告發佈記者會，林昀儒與文姿云則透過影片表達感謝與拍攝心得。王冠閎說：「可以一路堅毅、一路勇敢，為台灣贏得最佳戰績，感謝所有支持運彩的幕後推手！」陳玟卉表示贊同，感謝所有曾經為她們加油、以及購買運動彩券實踐支持國家體育的民眾們，「我們會繼續努力，持續驚豔全世界」。問到四位選手，如果人生可以再次選擇，是否仍會堅持運動這條路，四人都表示，無論經過多少次選擇，都會選擇體育這條路。

台灣運彩四支形象廣告，至今獲得相當高的關注，同時也可在各大平台與台灣運彩全台1,600家運彩投注站、粉絲團及Youtube等社群媒體上看到相關影片，歡迎大家一起來「買運彩、助體育、增光彩」，詳情請上台灣運彩官網查詢。