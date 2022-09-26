茶是許多人代替白開水的飲品，大多被認為可以提神、養顏美容，過去有多項研究佐證喝茶與降低死亡率有著密切關聯。新研究發現，選擇紅茶、綠茶及烏龍茶能促進新陳代謝，且每天喝四杯能降低約17%罹患糖尿病的風險。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《印度快報》(The Indian Express)報導，歐洲糖尿病研究協會(EASD)新研究針對八個國家超過100萬人實驗，發現每天四杯茶，平均10年內能夠降低17%糖尿病風險。該作者同時也是大陸武漢科技大學的研究生李夏穎(Xiaying Li)，則強調「兩者關係主要取決於攝取量，足夠的茶才能十足發揮功效」。

她更進一步補充，茶中加入牛奶會讓保護力提升，意味著抵抗糖尿病威力更強大。

另外，營養師羅哈吉(Priyanka Rohatgi)表示，人們需要了解杯子數量不是依據，應該以毫升為單位來計算份量，24小時內總攝取量達300至450毫升即可。

美國國家癌症研究所(NCI)稱，茶內含化合物「多酚」（polyphenol），許多植物都存在這一物質，可以賦予花、水果以及蔬菜顏色，其抗氧化特性除了延緩細胞損傷，還能提升體內胰島素靈敏度。對糖尿病患者來說，不加糖的茶或花草茶(Herbal tea)不會影響血糖水平，還能有效幫助脫水、減緩發炎症狀。