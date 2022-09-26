新竹一名男子與越南籍妻子結婚不到1年，疑似因婆媳問題導致兩人大吵，妻子氣到回越南，要求丈夫支付30萬元台幣才願意返台，但丈夫不願付，並向法院訴請離婚。新竹地院審結，認為2人分居超過3年，婚姻已出現破綻難回復，故判准離婚。

判決書指出，男子主張，2018年4月間於越南與越南籍妻子結婚，婚後2人飛來台灣生活，但某次與妻子大吵後，妻子於2019年間出境返回越南，至今不願返台，要求他給予30萬元新台幣才願意回台，他沒照給，隨後便收到妻子從越南寄來的離婚訴訟書狀，認為妻子無心維繫婚姻，故他也向台灣法院訴請離婚。

新竹地院審理時，男子的友人證稱，夫妻雙方常因婆媳相處與金錢觀念不同起衝突，且兩人分居已久，婚姻應該無法繼續維持等語，而女方經合法通知，並未於言詞辯論時到庭，也未提出書狀陳述，故認定男方說詞為真。

法官酌情後，認定女方來台與丈夫相處時間不長，隨即又返回越南，收到丈夫聯繫也不願意回台，顯見已無維繫婚姻的意思，且兩人分居已超過3年，夫妻感情日漸淡漠，實在難以期待雙方能繼續經營幸福美滿的生活，故認定此段婚已產生破綻難以回復，女方需負較大責任，准許離婚。可上訴。