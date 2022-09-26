星座專家唐綺陽分析9／26~10／2星座運勢，水星逆行處女將於下周日（10月2日）順行，在此之前尚未發現的小錯誤會一一浮現，針對細節進行調整，能帶來明顯改善，歷經繁瑣的過程，便可以迎來更妥善的生活。
除此之外，周四（29日）金星進入天秤，受金星影響，天秤座撥雲見日、揮別沉悶，展現開心的能量，眾人則開始思考良好關係的本質為何。金牛的守護星金星來到六宮，讓金牛在職場中感到自信與順利。
星象影響：水逆處女即將順行，金星進天秤
【小吉：雙子、巨蟹、處女、射手】
雙子：當心過勞會影響桃花
巨蟹：事情與想像不同，需要互相協調
處女：有貴人協助，幫助度過難題
射手：當心溝通不良，造成麻煩
【中吉：金牛、獅子、摩羯、水瓶】
金牛：多點笑容，別讓個性成為阻礙
獅子：釋出善意創造正向循環
摩羯：放下執著，做好自我反省與改進
水瓶：職場氣勢如虹，感情略顯強勢
【大吉：牡羊、天秤、天蠍、雙魚】
牡羊：放眼於長遠計畫，遠距離更有美感
天秤：保持自我平衡，就能擁有好品質
天蠍：有貴人協助，以及職場桃花機會
雙魚：頭腦格外清楚，目標堅定
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