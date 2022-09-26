拜登政府上（8）月禁止美繪圖晶片巨頭輝達（NVIDIA）向大陸銷售高階AI晶片，該禁令有1年緩衝期，允許輝達在明（2023）年9月1日前完成訂單。外媒報導，為了因應大陸客戶需求，輝達近期向台積電下急單，增加H100和A100 GPU晶片產能，但成本也跟著大幅增加，輝達回收這筆巨資的方法，就是提高大陸GPU售價，把成本轉價給消費者。

科技媒體WCCFTech報導，8月底，美國政府通知輝達、超微禁止供貨AI（人工智慧）晶片給大陸，原因是擔心晶片被用於軍事用途，該禁令可能導致輝達單月營收損失超過4億美元（約台幣120億元）。輝達表示，美國給予1年緩衝期，允許A100和H100 GPU晶片在明年9月1日前，透過香港部門完成訂單。

報導援引經濟日報消息，這個緩衝期到明年8月底，之後 ，輝達將無法在大陸銷售Ampere A100 和 Hopper H100 GPU，或以較低階 GPU取代，高階GPU無法供貨大陸。

傳出輝達趕在美國管制AI晶片銷往大陸的緩衝期之內，近期向台積電以「超級急件」方式下訂單，數量約5000片，交貨期從原本的5至6個月，縮短為2至3個月，預計最快在10月底至11月初開始交貨。不過，對於市場傳聞，兩家公司均未發表任何評論。

隨著美國對大陸晶片禁令逼近，GPU需求將大幅提升，雖然輝達已準備下單台積電 7奈米製程生產A100 GPU，但其H100的數量無法滿足客戶需求，因此輝達決定向台積電下急單，增加A100與H100 GPU 的7奈米和5奈米製程產能，但成本也跟著大幅增加，輝達回收這筆巨資的方法，就是提高大陸GPU售價，把成本轉價給消費者。

目前大陸市場擁有H100、A100 GPU貨量的廠商，其股票價格都連袂上漲。