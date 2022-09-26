PEUGEOT 3008自問世後即成功擄獲全球消費者青睞，更榮獲許多國際大獎肯定，如歐洲年度風雲車European Car of The Year Award殊榮，更為1964年創立獎項以來首款獲獎之運動休旅車，本報搶鮮試駕小改款3008 1.6L PureTech GT Cielo版。

PEUGEOT 3008外觀承襲全新品牌設計語彙，獅王鬃毛造型融合水箱護罩延伸兩側線條，LED銳利頭燈組與獅王獠牙日行燈強化仿生特徵，造就凜然霸氣獅王氣度。試駕車為頂規1.6L PureTech GT Cielo，售價169.9萬元。（陳大任攝）

PEUGEOT 3008小改款外觀承襲自全新家族設計語彙，展現絕美的法式優雅、霸氣的獅王氣度，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升，具備ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示輔助、LKA車道維持輔助及LPA車道保持等功能，而且ALLURE+及GT車型（試駕車）還擁有VisioPark前方多模式環景駐車輔助及Park Assist駐車輔助系統，增加行車高度便利性。

試駕車3008 1.6L PureTech GT Cielo搭載符合最新Euro6歐洲六期環保法規的動力心臟，為蟬聯8屆國際引擎大賞最佳引擎的1.6L缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，它具備180hp/250Nm最大動力輸出，官方油耗值15.5km/L。不僅如此，在EAT 8速手自排變速系統綿密齒比配置的特性下，可提供駕駛者高延展性的動力輸出，再加上F1換檔撥桿與智慧型學習多模式變速系統，讓車主更能得心應手、靈活操駕。

3008配置PEUGEOT i-Cockpit科技座艙，最大的特色就是小幅徑附換檔撥桿的方向盤、可自行設定的12.3吋全彩數位式儀表、8吋HD中央彩色觸控螢幕，並可透過手機連接線啟用Apple CarPlay或Android Auto，駕駛者只要觸控螢幕就能輕鬆操控衛星導航、聆聽音樂或撥打電話。此外，還有光感應式自動防眩後視鏡、雙區恆溫空調（附後座出風口）、德國AGR認證的背脊健康電動座椅。

儀表控台巧妙運用不同材質搭配，兼具實用性與時尚感。（陳大任攝）

搭配F1換檔撥桿的小幅徑多功能方向盤。（陳大任攝）

中控台各項功能配置有如琴鍵，排檔座造型前衛。（陳大任攝）

提到座椅，全車系駕駛座椅均有8向電動調整、2組記憶功能，而且雙前座都具備可手動前後伸縮的腿靠、3段溫度調整以及4向電動腰靠調整，可謂誠意十足。不過，試駕車進一步採用黑色皮革搭配銀色布面，並飾以古銅色車縫線，較其他車款的ALLURE半皮革風格更具細緻質感，而包含貓掌模式在內的5 種電動按摩功能更只能在GT車款上獨享，這在長途駕駛或是工作煩勞一天返家的路途上，都能提供不錯的紓緩效果。

駕駛座附8向電動調整與2組記憶，椅背貼合各式體型。（陳大任攝）

試駕車的Cielo全景可開啟式車頂兼具隔熱與採光效果。（陳大任攝）

PEUGEOT 3008 1.6L PureTech GT Cielo座椅按摩功能及電動腰靠調整

後座腿部及頭部空間充裕，中央扶手內側附2個置杯孔。（陳大任攝）

後座出風口下方有2個USB充電插孔，地板平整化設計。（陳大任攝）

試駕車3008 1.6L PureTech GT Cielo還有兩項特殊配備，其中一項是在其他車款需要加價3.2萬元選購的，它包括有GRIP CONTROL抓地力控制系統、HADC陡坡緩降系統，及18吋專屬鋁合金輪圈搭配Mud & Snow輪胎；另外，Cielo全景可開啟式車頂配備有半透光式隔熱電動遮陽簾及淡藍色車頂氛圍照明，而這項配備只有1.2L PureTech Allure、1.5L BlueHDi Allure及1.6L PureTech GT Cielo車款上才有。

也許有車友會問，試駕車為前輪傳動系統，但是為什麼能有類似四輪傳動的越野功能，其實這正是GRIP CONTROL抓地力控制系統特別之處，它只使用到車輛原本的電子組件進行精密的系統運作，並沒有再增加如傳動軸、差速器等等會額外增加車輛重量的零件，達到輕量化的效果，同時還更可有效減少燃油消耗。

車主使用此項功能時只要按壓中控台上的「DRIVE MODE」按鈕，即可輕鬆操作GRIP CONTROL抓地力控制系統，選擇鋪裝路面、泥地、石礫、沙地或雪地的模式，當對應的模式相關圖示亮起後，系統就會快速運作，並搭配原廠18吋鋁合金輪圈與Mud & Snow輪胎組合輔助，讓車主在面對各種地形時更為游刃有餘。

行李廂容量可藉由傾倒第二排座椅從520L擴增至1482L。（陳大任攝）

第二排座椅中央扶手內有置物孔開口，可放置長形物件。（陳大任攝）

在安全面向上，全車系除擁有6具SRS輔助氣囊及ISOFIX兒童安全座椅裝置，並以ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等，提供駕駛及乘員高標準安全防護。

此外，PEUGEOT 3008系列車色選擇很多，除了試駕車的柏金灰外，還有穹蒼藍、搖滾銀、炫目藍、珍珠黑、珍珠白以及烈焰紅，其中珍珠白、炫目藍、烈焰紅這3 款車色需加價3 萬元選購。

LED頭燈組與獅王獠牙日行燈，完美融合仿生特徵。（陳大任攝）

PEUGEOT 3008 1.6L PureTech GT Cielo有著運動化車身線條，體現獅王強悍肌力體魄。（陳大任攝）

PEUGEOT總代理寶嘉聯合表示，目前全車系購車均享低頭款15萬元輕鬆入主優惠，同時提供凍漲專案，享超低利率1.99%；其中，這次試駕車PEUGEOT 3008系列再加贈3萬公里免費保養，以及4年或12萬公里延長保固。