日前慈濟買BNT疫苗內幕曝光，親綠名嘴周玉蔻在臉書狂轟慈濟，質疑證嚴法師為何被稱為『上人』」，甚至批慈濟「是中共自己人啦」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉25日表示「民進黨今年跟2024會倒台、這個政權會垮台，就是因為疫苗事件」，引發討論。

日前慈濟慈善基金會執行長顏博文接受媒體專訪表示，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻，也勸他也不要浪費力氣，時任衛福部長陳時中因此挨轟。而周玉蔻卻猛批慈濟編造假故事攻擊陳時中，砲打證嚴法師，而慈濟也發出聲明，去年購買BNT疫苗是各界的期待與多方的支持，才能一一解決過程中的各項程序與問題，感恩政府流程上依法協助，同時也感謝總統蔡英文成就圓滿此事。

吳子嘉25日在網路節目《董事長開講》中表示，現在台北市的選情關鍵問題在「疫苗」，有70％的民眾反對民進黨去封存疫苗合約30年，吳子嘉強調「國民黨、民眾黨再笨一定都打這個議題，只要寫臉書要陳時中回答，他就不行了」，吳子嘉也爆出，「民進黨今年跟2024會倒台、這個政權會垮台，就是因為疫苗」，吳子嘉更說「所以周玉蔻打慈濟就是為了要救陳時中，若是回到疫苗政策討論，陳時中就掛掉了，只要把疫苗的合約公開，陳時中的選情就結束了」。