九合一選舉即將在年底登場，各政黨的候選人都紛紛摩拳擦掌準備，尤其「首都」更是兵家之地。而最近有一份最新的網路民調指出，有85％的民眾認為「陳時中得票會第三」，僅有6％的民眾認為「陳時中得票會第一」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》24日對於「有媒體的台北市長民調顯示，陳時中支持度領先」進行了網路民調，截至25日23時，已有1.5萬人進行投票，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中三腳督的狀況下，有85％的民眾認為「陳時中得票會第三」、有6％的民眾認為「陳時中得票會第二」、有6％的民眾認為「陳時中得票會第一」、有2％的民眾認為是「其他狀況」、另有2％的民眾「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「本次選舉已成為人類道德底線選戰，考驗選民的智慧、是非及道德標準！」、「若選舉公正，沒有做票，那就最後一名無誤」、「如果台北市民程度夠，一定讓他最後」、「希望大家可以用選票表達，雖然身邊的人對於台灣政治非常失望，但我認為即使每個人都只有一票，也需要出來表達意見…因為不表態就是幫兇跟共犯」、「陳時中做事有點虎頭蛇尾，前面做還不錯，後面就亂」。