剪不斷理還亂？資深媒體人周玉蔻日前頻攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，遭國民黨台北市議員徐巧芯酸嗆「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，周玉蔻則喊話稱「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，但陳時中25日卻表示，他跟周玉蔻就是公務的往來，一點私交都沒有。陳時中這番切割被徐巧芯引用周玉蔻的發文打臉，她列出周玉蔻4句代表性發言虧「這是要怎麼切割？」PTT鄉民也酸：「這叫藕斷絲連嗎」、「不要放閃了，好嗎」。

陳時中25日受訪時表示，他跟周玉蔻就是在公務的往來，「相關的新聞需要的時候，我們接受訪問」，將政策說清楚，至於私交，「我跟周玉蔻一點私交都沒有」。陳時中還說，他們只是在公務上，一個是媒體人，一個是執行政策的政務官，需要說明政策的時候上節目，就是這樣。

這番切割在PTT引發網民熱議，本身也是鄉民的徐巧芯用她的帳號cherish18回文寫道：這是要怎麼切割？（附周玉蔻臉書截圖）周玉蔻已經說了：1、陳時中是在對著周玉蔻放電，不是切割！2、周玉蔻說自己講的都是有問題的人，所以陳時中說不要傷及無辜並不是在講她！

3、公開示愛～周玉蔻愛陳時中！還說這是三年「密切」觀察，直接打臉陳時中說他們不熟，根本「時指緊蔻」啊。4、推翻了原本說切割自己會少25票，改成上萬票，票這麼多怎麼可能有人要跟她切割！我就問，這要怎麼切！

鄉民也笑虧：「死忠的」、「真愛嘔嘔嘔嘔嘔」、「阿中你也有今天啊」、「切都切不掉XD」、「就說黏上了就甩不掉了」、「不要放閃了，好嗎」、「要多跟必勝請教啦」、「笑死，愛就要勇敢大聲說出來」、「這叫藕斷絲連嗎」、「真有魅力！」、「眼睛快被閃瞎了」、「如果這都不算愛～」、「時指緊蔻、玉時俱焚」、「在一起！在一起！」、「這群人到底把政治當什麼」。