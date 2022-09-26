大陸廣東省江門市和中山市交界處的高速公路日前發生一起大橋鋼梁崩塌的事故，恰巧砸到了經過的貨櫃車，所幸車內駕駛沒有受傷，事故具體原因正在進一步調查中。對此江門市公安局交通警察支隊表示，將對中江高速公路龍溪互通至西江大橋路段實施臨時交通管制，請往中山市方向的車輛注意繞行。

綜合陸媒報導，廣東省江門市外海往返中山市的中江高速公路路段，24日上午9時20分發生高架橋坍塌的意外。據了解，坍塌的高架橋為尚在興建中的西江大橋；事故造成當時行經橋下的一輛貨櫃車後半部分被鋼架重壓變形，所幸貨櫃車的車頭仍保持完整，駕駛並未因此受傷。

事故發生後，江門市公安局交通警察支隊發佈消息，因中江高速公路中山橫欄段發生坍塌事故，暫定於9月24日至9月26日對中江高速公路龍溪互通至西江大橋路段實施臨時交通管制，請往中山市方向的車輛注意繞行。

消息曝光後，掀起熱議，有網友表示「豆腐渣工程」、「相當的誇張」、「人員平安無事就好」、「我幾乎天天經過，我都很害怕掉下來」、「真的可怕」。

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