婚禮上找前任通常都不會發生什麼好事，近日在國外有名正妹女歌手在前男友的婚禮上表演，而她為了報復劈腿的前男友，演唱一首對感情不忠的歌曲，還拿水怒潑新郎。此影片在抖音上瘋傳，引發討論。

據《每日郵報》報導，一位來自加州的歌手斯塔爾（Alexandra Starr），近日被聘請在出軌前男友婚禮上演唱，起初她演唱自己的歌曲且背對眾人，之後當她唱到《偷情之前》（Before He Cheats）時，大家終於發現她，新娘開始看親朋好友，新郎也顯得不知所措，接著一名伴郎請她下台，斯塔爾直接搶了伴郎的水潑向新郎。

斯塔爾說，她想報復前男友。

斯塔爾說，她在去年秋天發現男友出軌，她跟男友交往了5年，當她知道樂隊主唱請她代替演出時，她認為這是一個絕佳的復仇機會。在事件發生前，她曾在另一部影片公開了這個驚喜計畫，她說，「我會離去變成一個更好的人，我已經不再是那個好女孩了，我們交往5年半，但他卻娶了另一位女孩。」

斯塔爾後來在抖音公開另一首歌曲，她在歌詞中寫道「新娘穿著一身白紗，我一轉身，他的目光和我相遇，我差點哭了，這一天應該是我的」、「我往他臉上潑水，但我後來離去了，所有人都在注視著」。之後斯塔爾更表示，事後不但沒拿到演出的薪水，甚至還被解雇了，但自己不會後悔。

此影片曝光後，網友紛紛留言「誰給你水的」、「誰邀請他們的前任參加婚禮」、「新娘不夠戲劇化，我無法相信朋友抓住她手臂的方式哈哈」、「這影片是假的吧」、「這什麼電視劇演技」，有網友覺得她這樣的行為很不妥，因為她破壞了那對新人的大喜之日，也有網友說，這是斯塔爾一生一次的機會。

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