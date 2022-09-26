義大利國會選舉今天投票結束，出口民調顯示右派「義大利兄弟黨」可能躍居全國最大政黨，黨魁梅洛尼有望成為義大利首位女性總理，該黨所主導的右翼聯盟也似乎將贏得多數席次。

義大利國營電視台RAI出口民調顯示，也包含薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的「聯盟黨」（League）和貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領軍的「義大利前進黨」（Forza Italia）在內的右翼聯盟，將奪下41%到45%選票，足以掌控國會兩院。

這份出口民調還指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）將拿下22%至26%選票，可望成為全國最大政黨。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前從出口民調來看，45歲的梅洛尼預計成為義大利首位女性總理。

路透社報導，義大利國會選舉的完整計票結果預計明天早晨出爐。

梅洛尼近日接受中央社書面專訪時表示，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，台海若發生軍事衝突，很明顯將對歐洲造成直接影響。

她說，她領導的義大利兄弟黨與自由世界的民主國家一致強烈譴責中國對台軍事威脅，而歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。

義大利兄弟黨對台灣高度友好，如果主導下屆政府，義大利未來與台灣的關係值得期待。

梅洛尼在訪問中還說，若以義大利兄弟黨為首的中間偏右聯盟在選後執政，「毫無疑問，台灣將會是義大利的重要關切事項」。（譯者：陳彥鈞）1110926