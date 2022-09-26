于成炘因加入《全明星運動會》第四季打開知名度，他在節目中表現優異，還與夏浦洋、張家陞獲封「紅隊三巨頭」美名，私下的他不只與男隊友感情甚篤，對女隊員也相當貼心。9月11日中午，時報周刊CTWANT目擊紅隊在新北某高中練習，期間已有正牌女友「雨書」的于成炘，對文雨非照顧有加，不僅會主動替女生送上飲料，甚至願意貢獻自己的衣服讓對方替換，互動相當密切。

于成炘貼心地送文雨非飲料，展現暖男的一面。（圖／本刊攝影組）

于成炘從包包拿出一件自己的黑色上衣給文雨非，而身上穿著運動內衣的文雨非，則將自己的衣服晾在護欄上。（圖／本刊攝影組）

文雨非穿上于成炘的衣服，而于成炘也在一旁彎腰換裝，畫面奇妙。（圖／本刊攝影組）

9月11日下午約2點，紅隊在炎炎夏日午後練習告一段落，文雨非在走廊整理自己的衣物，此時于成炘光著上身，貼心地送來一杯飲料給文雨非，2人有說有笑，沒一會于成炘從包包拿出一件自己的黑色上衣給對方，文雨非接過後先將自己的衣服晾在護欄上，隨即穿上于成炘的衣服，但于成炘不知道是擔心衣服尺寸不合或是也跟著彎腰換裝，畫面竟呈現他探出一顆頭看著文雨非穿衣的尷尬畫面。

于成炘對著穿著他的上衣的文雨非比了個讚。（圖／本刊攝影組）

文雨非和于成炘換好衣服後在外面放風抽菸。（圖／本刊攝影組）

開練前于成炘先幫文雨非把東西放進車子裡。（圖／本刊攝影組）

雖然這件衣服對文雨非來說大了幾號，但于成炘不知是否感到相當滿意，還對女生比了個讚，2人並相約到校外抽菸解癮。回到校園後，他們和其他隊員一起休息補充體力，小睡約莫1個小時，眾人又起床準備練球。開練前，2人先是拿著大包小包走到停車場，于成炘再度發揮暖男行徑，先幫文雨非把東西放進車子裡，才走回自己的車邊放東西，接著各自開自己的車，將車停在高中的體育館旁，繼續和其他隊員一起進行匹克球的訓練。只是妙的是文雨非又已脫下了于成炘的上衣，穿著原本的運動內衣與大夥一起練習。

于成炘回到自己的車邊放東西，並將車開到高中體育館旁停放。（圖／本刊攝影組）

大夥一起開始進行匹克球的訓練。（圖／本刊攝影組）

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