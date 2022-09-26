守護者新秀史蒂芬關轟出滿貫全壘打。（美聯社）

克里夫蘭守護者26日打敗遊騎兵，以86勝67敗摘下美聯中區冠軍，這是他們2018年以來再次封王。前一次他們還叫做印地安人，這是在改名之後的「守護者元年」隨即稱霸分區。守護者開季前被看衰達不到5成勝率，結果是美中其餘4隊的白襪（上季分區冠軍）、雙城、皇家、老虎全都不到5成，僅有守護者1隊晉級季後賽，可以說是全聯盟最弱分區。

今年6月初，雙城是美中唯一勝率過5成的球隊，他們沒有徹底進入重建，季外以3年1.05億美元（新台幣30億）重金簽下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）並且附帶脫逃條款，最快打完本季他就可以走了。雙城藉此避免像皇家、老虎那樣擺爛放棄球季。

Pizza man Oscar Gonzalez has arrived. pic.twitter.com/ci4KFfLl91 — Mandy Bell (@MandyBell02) September 25, 2022

白襪去年在名人堂教頭拉魯沙（Tony La Russa）帶領之下封王，但是拉魯沙今年因為健康問題長期缺陣，加上隊中傷兵較多，代總教練凱羅（Miguel Cairo）最後鬥不過守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）。由於美聯東區豪強割據，洋基一度低潮，守護者得以搶在美西太空人之後、洋基之前封王。

此戰守護者在第3局打出大局拿下4分領先，8局上華裔新秀史蒂芬關（Steven Kwan）轟出生涯首支滿貫全壘打，最終以10比4獲勝。史帝芬關開季連續116球沒有揮空，球隊半開玩笑說他是「準新人王」，他本季打擊率0.298、總攻擊指數0.773相當優秀。

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