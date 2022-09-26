民眾黨新竹市長參選人高虹安近日身陷論文涉嫌抄襲風波，民進黨團更行文資策會，欲索取高虹安任職期間參與所有計畫、申請出國次數等資料。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（25日）晚間更透過臉書發表千字文，質疑高「你還是立法委員？知道自己的職權嗎？」對此，宅神朱學恒昨則是在臉書寫下，「新竹到底是有什麼大祕寶？要讓幕後造王者躲了幾十年的柯總召親自發動總體戰放棄全國所有其他縣市，在新竹打一場徹底殲滅戰？」

柯建銘表示，民進黨黨團行文經濟部、資策會，何錯之有？有違法擴權嗎？不要再操作什麼民進黨黑手伸入資策會，什麼太可怕了，是高虹安太心虛了吧！也不是蔡壁如委員所言：動用國家機器，「總召瘋了嗎？」柯P要全面向誰開戰？向政府、立法院或法律開戰？更不是妳所言，資策會沒有義務提供資料，是妳怕了嗎？有何隱情？

對於柯建銘的千字文，宅神在臉書寫下，「新竹到底是有什麼大祕寶，要讓幕後造王者躲了幾十年的柯總召親自發動總體戰放棄全國所有其他縣市，在新竹打一場徹底殲滅戰？」

宅神表示，「真是太讓人好奇了呀！（順帶一提，柯建銘是不是傻了，八月二十八號之後資策會就歸數發部管了啊，你有沒有在認真上班啊？柯總召？）」