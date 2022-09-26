藝人劉容嘉在主持與影劇方面都有亮眼的成績，回顧她的原生家庭，總共有4個兄弟姊妹，排行老二的她，上面有個年紀相差4歲的大姊Nina，說起姊姊劉容嘉認為她是個充滿領導力的女強人，自己從小就跟在她後面跑。她也笑稱，或許是因為姊姊太能幹，自己就會很放心的依賴姊姊，導致自己養成被動的性格。劉容嘉近日臉書上還出賣了姊姊Nina性感辣照，讓大家驚豔不已。

劉容嘉在昨(26)日在臉書上分享自己的家人回憶，在唸小學一、二年級的時候，姊姊就是學校年紀最大的高年級生。當時的自己都會覺得他們好大，但現在回頭看，也不過是小六的孩子。當時低年級生比較早放學，而她放學後總趁著姊姊老師不注意，縮著身體偷偷躲在姊姊的桌子下。而姊姊的同學也會覺得她很可愛，偷偷跟她玩、捏她的臉。

姊姊對於劉容嘉的人生，佔據了很大的影響，她坦言：「我的年少時期，就像是一直躲在我姊的桌下那樣，有什麼問題或挫折，都會問她拜託她，或者直接循著她的步伐前進。」由於姊姊大學唸新聞系，自己就覺得是很有趣、豐富的職業，因此自己考大學填志願的時候，就只勾選了大眾傳播相關學系。另外，姊姊對於表演有非常大的熱情，後來也成為炙手可熱活動主持人。

劉容嘉也回憶道，姊姊有非常敏銳的直覺和療癒的能力，而自己的家人好像都有這樣天賦，不過姐姐更早顯現出來，而且也非常會算塔羅牌。而現在姊姊真的當了療癒諮商師，也身兼邀約不斷的主持人身分。最後，她也「出賣」了姊姊的超辣美照，並特別澄清：「不要誤會，我姊不會穿這樣來上課」照片一出，就引起網友熱議「姐姐跟你長得蠻像的，漂釀的姐妹花」、「這身材也太好了！」、「姐姐也太美」、「姐姐的身材超好」。