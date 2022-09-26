距離年底的九合一選舉僅剩2個月，候選人相互攻訐情形也益加激烈。國民黨台北市前議員羅智強指出，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬高調打負面選戰，與駐日本代表謝長廷越來越像，狂酸「果然是謝長廷子弟兵！」

羅智強今（26）日在臉書表示，鄭運鵬在這次的選戰中，用尖酸刻薄的方式不斷攻擊、嘲諷國民黨桃園市長候選人張善政，尤其近日民進黨還運用龐大的財力，在全桃園狂發抹黑文宣，「鄭運鵬作為背後的影舞者，做法實在令人不敢恭維」。

「鄭運鵬的尖酸刻薄，真是越來越像謝長廷。」羅智強指出，謝長廷當年與前總統馬英九競爭時，曾酸兩岸之間自由流通的話「囡仔要到黑龍江」，但如今不僅沒有台灣囡仔到黑龍江去，反倒是蔡英文當總統時，有成百上千的台灣年輕人被賣到柬埔寨，「謝長廷當年尖酸刻薄的找馬英九麻煩，結果回力鏢全部打在蔡英文身上！」

羅智強感嘆說，現在的鄭運鵬就如同當年的謝長廷一樣，「果然是謝長廷子弟兵，越來越像謝長廷，越來越尖酸刻薄」。