圖為在桃園機場出境管制區的候機室內，旅客正在排隊登機。（示意圖/資料照/范揚光攝）

赴日需自費PCR！國產疫苗不被多國承認 蘇貞昌：我自己就打了高端

日本10月11日起邊境鬆綁開放自由行，但沒有認證高端疫苗，藍白陣營要政府向國人道歉，以及如何向國際說明該疫苗效果，同時質疑政府讓民眾多花冤枉錢(施打高端的民眾必須自費採檢PCR)。對此，行政院長蘇貞昌昨(25日)表示，我們一定要支持自己有這種（疫苗）戰略物資，當然也要爭取國際上通過科學檢驗後的認同。蘇的說法曝光後，引爆網友熱烈爭論，有人就說「呵呵，會不會爭取到疫情結束了還沒得到認同」、「浪費人民納稅錢，打了國際不承認，爭取什麼？」

行政院長蘇貞昌25日南下屏東視察屏東榮民總醫院新建工程，會前接受媒體訪問時表示，「疫苗是戰略物資，台灣是全世界極少數能自己做疫苗的國家，我們一定要支持自己有這種戰略物資，當然也要爭取國際上通過科學檢驗後的認同，我自己就打了高端疫苗」。

蘇貞昌談到，那我們也知道因為國人合作、第一線防疫人員的辛苦，所有的努力來到最後的一哩路，希望大家能夠從各方面做好準備，讓台灣能夠走向世界，也讓世界的觀光客能夠進來看見台灣的美好。

蘇貞昌的回應曝光後，不少網友都湧入《LINE TODAY》相關新聞底下留言，已有超過2000則討論，有網友表示，「這個時候還要繼續騙，難道道歉真的有那麼困難嗎」、「院長，怎麼不對日本震怒」、「爭取幾年了？別再說笑話了。不是全世界不是只有日本？」「笑死，講再多，人家不認就是不認啦！」「政府也會持續爭取國際認同，是要爭取多久？還有在爭取嗎？目前有何作為？還是只用嘴巴說說爭取而已，畢竟現在重要的是選舉，除了選舉其他都不重要」、「在那叫什麼？就因爲是戰略物資，所以才是需要做得完整！」「又再扯東扯西了。不能進日本怎麼辦。從你的薪水扣吧」。