資深名嘴呂文婉說話風格嗆辣，加上話題沒有尺度，是各大談話節目邀約對象，常在臉書與網友分享生活日常，日前曬出慶生照片，保養得宜的她，不見歲月在身上留下痕跡，昨(25日)在臉書曬出身穿V領剪裁上衣的照片，深邃事業線清晰可見，讓人看了眼睛大吃冰淇淋。

呂文婉日前曬出慶生照，只見她對著鏡頭透露生日願望就是「我愛的人及愛我的人，平平安安，健健康康 」，當時身穿一襲黑色低胸連身禮服，不僅雪白肌膚吹彈可破，一個傾身隱約露出傲人弧線，讓所有人看得血脈賁張，昨(25日)則是曬出收到金曲歌后朱海君送的「壽桃」（水蜜桃）生日禮，只見她拿著生日禮一同入鏡，讓網友看了直呼：「跟妳臉差不多大 」，而她當天身穿V領剪裁上衣，露出深邃事業線，傲人身材讓人羨慕不已，也成為另一個注目焦點。

呂文婉拿著生日禮水蜜桃一同入鏡，讓網友直呼：跟妳臉差不多大 。(呂文婉get in TOUCH臉書)

此外，網友紛紛留言獻上祝福：「仙女配仙桃，又要年輕個幾歲」、「真的是美到犯規」、「你很會照顧自己，越來越漂亮」、「真的很美、很有女人味」、「整個九月都是妳的生日！生日快樂，幸福下去喔」、「壽星美人好人緣」，收到眾人祝福的她則不好意思表示：「 我女兒說，到底要過到何時」。

呂文婉日前分享大跳王心凌成名曲《愛你》的舞蹈，她穿著白色洋裝，隨著音樂扭腰擺臀，不忘對著鏡頭比出愛心手勢，大展青春洋溢的一面，不過意識到已經50歲，忍不住自嘲是「大嬸力爭上游的故事」，但仍被網友一致給出好評，要求她直接出道。