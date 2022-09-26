總統蔡英文與副總統賴清德等人24日南下為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，並舉行黨慶，這也是蔡一個多月內第4度到台中站台。對此港媒《中評社》判斷，其造訪台中頻率之高與選情告急有關，且台中一向有「搖擺州」的特性，讓綠營認為仍有值得一搏的機會。

《中評社》今（26）日報導提到，蔡英文與賴清德兩人在蔡其昌4月獲徵召出戰台中市長後就多次南下，其中蔡更在短短一個多月內就4度南下台中（8月20日出席台中市小英之友會、8月26日赴蔡其昌競總出席授證儀式、9月16日與蔡其昌於豐原舉辦造勢晚會、9月24日出席黨慶音樂會），賴也在一個禮拜內兩度南下（9月17日赴北屯區為蔡其昌站台、9月24日出席黨慶音樂會）；並且直言，其頻率之高「實屬罕見」。

報導也分析，造成蔡賴兩人頻繁前往台中的原因除了是台中市長盧秀燕實力堅強外，台中相對也是六都中可望一搏的城市，「因民進黨目前在6都的選情除了台南、高雄相對穩定之外，其餘均無把握」。

《中評社》指出，北台灣三都（台北、新北與桃園）綠營「難以攻克」，因目前新北市長侯友宜選情穩定，在台北市方面民進黨候選人陳時中因慈濟等爭議仇恨值攀升，桃園在林智堅論文門與換將風波後，選情也有變數。而若最後民進黨只保住南高兩都，蔡英文的威信必然受創。

最後該報導判斷，民進黨之所以鎖定台中市，是因盧秀燕政治實力強勁，但台中自縣市合併升格以來尚未有市長連任成功（前市長胡志強2014年爭取連任被林佳龍擊敗，輸給林20多萬票；2018年林佳龍連任失敗，得票同樣輸給盧秀燕20多萬票），再加上蔡其昌地方知名度不弱，蔡英文的強力助選恐顯示「仍有翻盤機會」。