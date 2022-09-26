薪水跟不上物價漲幅讓不少民眾哀嘆，一名女網友今年25歲，她以每個月存1萬元為目標，若把工作獎金也一併存起來，一年至少可以存20萬，到65歲就會有800萬，但她試算過後卻感嘆，「這樣要如何退休、養老？」貼文引發網友討論，當中有人提醒她，「妳還沒算到通貨膨脹的問題」。

原PO近日於PTT女孩板指出，每個月存1萬元，一年下來才12萬，若把工作獎金也存進去，一年頂多存20萬，25歲一直存到65歲退休，也不過才存800萬，如果想買房或結婚，800萬存款就沒了。

原PO表示，她想在65歲退休，以活到80歲為目標，假設一年花50萬，15年至少要750萬的生活費，令她煩惱直呼「到底要怎麼養老啊？」

貼文曝光，掀起網友熱議，「存錢確實不容易，想辦法開源吧」、「所以結論就是不要結婚生子」、「我是以不活到80歲為人生計劃的人」、「每個月少花一點不必要的花費，就可以再多存一點」、「現在人生活比較重享受，但薪水又很低，存不了多少錢真的只能怪自己」。

留言中也有人提醒存錢要考慮通貨膨脹，「妳沒有考慮通貨膨脹，到時候就發現存的錢，用不了多久」、「物價不會百年不變，一樣的錢買到的東西只會愈來愈少」。