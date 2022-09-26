臺企銀(2834)透過人工智慧（AI）及開放應用程式介面（Open API）推出「Double A」雙服務，包括行動銀行App推出「智能語音小幫手i-Money」智慧語音指令服務，並能在「集保e手掌握」App中精準掌握個人所有台、外幣存款資產，為客戶打造數位金融新體驗。

臺企銀以友善服務及普惠金融為出發點，將原有智能客服Money導入「智慧語音語意辨識技術」，利用AI升級再進化。客戶在行動銀行App常用功能服務中，直接說出想要尋找何種類型的服務，i-Money便會以問答方式，自動導引客戶完成流程。

臺企銀表示，包括臺幣及外幣帳戶、信用卡交易查詢、轉帳、行動銀行導航等功能，皆可透過AI辨識理解客戶口說內容，並引導客戶完成金融服務，為客戶做到即時、創新、極優的次世代智能語音小幫手機器人，已取得2項經濟部智慧財產局新型發明專利。

此外，臺企銀積極推動開放銀行（Open Banking）服務，藉由攜手集保結算所，客戶在完成相關身分驗證及認證授權流程後，即可在「集保e手掌握」App一鍵檢視持有的台外幣存款帳戶餘額及交易明細等資訊，強化對自身資產即時精準掌握，更有效進行資金調度配置。

臺企銀目前已分與遠傳電信「friDay理財+」及金尉「CWMoney」App合作，提供客戶查詢匯率、利率及分行資訊等公開資訊，未來將繼續與更多業者接洽異業合作，創造金融服務新商機，讓客戶體驗無縫接軌的線上金融科技，打造優質且完善的客戶金融生態圈。