櫃檯買賣中心第10屆第16次董事、監察人聯席會議通過保勝(6517)、天擎(6708)、伯特光(6859)、倍力(6874)及巨有科技(8227)股票上櫃申請案。

保勝光學成立於59年7月，主要產品為光學鏡片及光學鏡頭等光學元件，董事長為方幼玲，總經理為葉霖松，目前股本為2.79億元，111年上半年合併營收為2.58億元，稅後盈餘為5224萬元，每股盈餘為1.87元，累計前8月合併營收為3.52億元，年增30.17%。

天擎公司主係從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，董事長為呂惠平，推薦證券商係凱基證券、宏遠證券及國泰綜合證券，申請時資本額2億5595萬8000元；天擎公司110年合併營業收入為3億3607萬7000元，稅後盈餘為3311萬7000元，每股盈餘為1.29元；111年上半年合併營業收入為1億7495萬元，稅後盈餘為3432萬7000元，每股盈餘為1.34元。

伯特光電成立於92年11月，主要業務為手機、車載、AR/VR及生技醫療等精密光學鏡片模具及光學金屬零組件，董事長兼總經理為陳柏輯，目前股本為2.93億元，111年上半年合併營收為4.84億元，稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為4.59元；累計前8月合併營收為6.83億元，年減2.75%。

倍力資訊成立於88年9月，主要業務開發與代理軟體產品與相關服務，董事長兼總經理為許金隆，目前股本為1.45億元，111年上半年稅後盈餘為4442萬元，每股盈餘為3.06元；累計前8月合併營收為12.06億元，年增32.9%。

巨有公司主係從事提供特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit)設計整合及量產服務，董事長為賴志賢，推薦證券商係華南永昌證券、玉山證券、群益金鼎證券及富邦證券，申請時資本額3億3193萬元，巨有公司110年營業收入為5億6026萬1000元，稅後盈餘為5815萬1000元，每股盈餘為1.75元；111年上半年營業收入為4億5860萬2000元，稅後盈餘為4790萬7000元，每股盈餘為1.44元。