YouTuber「反骨男孩」成員孫生和桃園雲豹啦啦隊員Wendy交往許久，感情穩定，於社群平台上互動密切，深受網友們關注。誰料，25日晚間孫生突在個人IG上PO出兩則限時動態，內容全是對Wendy抱怨文，讓不少網友相當擔心兩人間的感情狀況。

近日，Wendy才剛拿到重型機車駕照，於YouTube節目《孫生又來了》中拍攝騎重機載著媽媽的故事。影片中可見，Wendy還不是很熟悉機車的操作，相當緊張。而孫生貼心的在一旁陪駛，還出言鼓勵安撫Wendy，甜蜜互動讓不少網友祝福兩人能長長久久。

然而，孫生於25日晚上在IG上PO出兩則限時動態，其一寫下「林宛璇，我對妳非常失望」；其二則以生氣的口吻表示「我有點受夠了」，然後指責「不要再用妳的假人設騙人，我真的覺得很噁心，出去玩永遠一直消失一直不回，真的太多次太多次，我甚至都懶得生氣了！」字字句句指出對於Wendy多次消失的舉動感到非常不滿。孫生IG限時動態沒過多久即被刪除，然而觀察Wendy的限時動態，又可發現在餐廳幫孫生開心慶生，並且幫忙宣傳孫生的最新影片。

孫生人格魅力濃厚，身邊從不缺少女性朋友，過往情事也備受關注。除了現任身材曼妙的Wendy外，前女友林襄也屬於網友討論的常客。身為樂天女神的林襄，超兇E奶身材，讓不少網友成為「襄民」的一員。孫生如此豐富的紅塵往事，讓網友直呼：「人生贏家」、「太讓人羨慕了！」