全球電源管理與散熱解決方案廠台達電(2308)發表台達M+護智燈，台達電以自行研發的專利複頻技術結合閱讀燈設計，在正常燈光中揉入40Hz頻率光波，讓眼睛能輕鬆接收該光波刺激但不受頻閃的困擾，打造新型態的樂齡生活。

台達電近年積極發展智能樓宇解決方案並關注健康建築議題，而麻省理工學院(MIT)的研究團隊發現「40Hz」的聲光刺激可以藉由減少類澱粉蛋白以及Tau蛋白的堆積，有效改善阿茲海默症實驗白鼠的認知能力，不過，40Hz的光波刺激雖可活化腦部，然而其造成的頻閃卻會對眼睛造成壓力，有鑑於此，台達電開發了M+護智燈，利用專利的複頻技術，在正常的燈光中揉入40Hz頻率的光波，讓使用者可以在日常使用人工照明同時接受40Hz的光照刺激，不受閃爍問題困擾，進而達到抑制類澱粉蛋白在神經系統堆積的效果，台達M+護智燈也已透過細胞實測證明其有效性，適合做為腦部保健的日常配備。

台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，台達電從推廣建築節能，逐步擴展至關注使用者的健康建築，在後疫情時代下更顯重要。隨著照明科學研究的不斷深入，光與健康之間的關係越來越多的被人類所發現。台達電持續發展健康照明產品，在去年推出了人體可安全使用的U+紫外線抑菌器，有效抑制病毒與細菌、協助防疫；今年則開發了M+護智燈的專利技術，讓健康照明科技應用在腦部保健；未來也規畫推出更多的護眼照明產品，盼能以科技提升現代人的健康照護及生活品質。