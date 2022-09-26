女星蕭淑慎過去在當紅之際因染毒重創形象，甚至入監服刑，原以為否極泰來，哪知2020年診斷出罹患「十二指腸基質瘤」，動刀切除3分之1十二指腸、胃等身體器官。然而，術後2年多，她透露癌細胞已轉移到肝臟，面對巨大人生挫折仍樂觀看待。25日則無預警在FB自曝46歲時，才發現到自己的驚人身世。

蕭淑慎因癌細胞轉移肝臟，正以標靶藥物進行治療，近日她和小15歲老公梁軒安去喝喜酒，開心祝福之餘，意外發現自己其實是客家人：「喝個喜酒發現了驚人身世，原來我奶奶是客家人，那我也是個有客家血統的妹仔欸。」她更笑虧自己竟46歲才知道，到底對自己有多不認識、附上哭臉符號，非常有趣。

蕭淑慎和小15歲尪梁軒安(左一)喝喜酒，面部氣色很好。(圖/梁軒安 FB)

她也隨文分享喜酒自拍照，可見留著飄逸長髮的她，身穿白色蕾絲上衣，外搭粉紅唯美小外套，令臉部氣色看似非常不錯，引來粉絲留言表示：「細妹按靚」、「細妹就是美」、「我姊姊真的好美」、「這樣多了一個身分」、「大美女！好好照顧好自己哦！」，同時釣出藝人唐玲留言：「客家妹子很優秀」。

蕭淑慎和小15歲尪梁軒安結婚5年，一直沒有小孩。(圖/蕭淑慎 FB)

其實，蕭淑慎今年7月曾在節目透露健康狀況，強調術後2年康復情況良好，但5月時發現癌細胞轉移到肝臟，目前需靠標靶藥物治療。而藥物副作用帶給她易倦、臉腫等症狀，同時讓她嫁給31歲嫩尪梁軒安5年多來，不僅因自身年紀較大，更在藥物作用下無法備孕，可能不易孕育下一代。