小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。為了解決通貨膨脹問題，聯準會激烈升息，形成強勢美元狀況，各國央行也紛紛跟進升息縮小利差，國內房貸利率也會跟著提高，有銀行主管觀察到，房市恐因升息出現供過於求的狀況，房貸市場也可能出現兩極化發展。

【1】央行點火升息 房貸市場 恐陷M型化發展

中央銀行不斷升息，除了房貸「地板價」利率將跳到1.81％，國銀業者指出，更大的轉變在台灣房貸市場將走向「Ｍ型化發展」，財資力雄厚的借款戶取得1.81％利率的比重「有增無減」，但財資力不足者恐怕更容易面臨銀行以拉高利率、調降成數的方式來取得房貸，房貸條件將隨著借款人的財資力而「兩極化發展」。

【2】買氣縮 銀行憂房市供過於求

央行升息，銀行擔心房市供過於求。行庫主管坦言，有觀察到房市供過於求的問題，而且由於升息會讓還款能力有疑慮的房貸戶縮手不敢辦房貸，因此供過於求問題未來會更嚴重，銀行基於風控，對於擔保品的估價也會更嚴格，因此恐怕會使得借款人實際所能貸到的成數和原先預期的，產生有0.5至1成的落差。

【3】無懼升息 14檔外資逆勢買

台美利差持續擴大，境外資金持續出走，加上台股面臨萬四保衛戰，外資獲利提前入袋，造成新台幣匯率23日貶破31.7關卡，收在31.665元，再創疫情爆發以來新低，惟臺企銀（2834）、長榮（2603）等14檔個股仍獲外資偏愛，逆勢抗跌。

【4】台幣重貶 壽險匯兌利益大補

新台幣對美元貶至31.665元的五年半新低，壽險業今年外匯避險不僅成本大降，甚至有匯兌利益，扣除避險成本及提存準備金，估計8月底匯兌利益已破500億元，9月更再進一步擴大；至於外匯變動準備金則應已逾2,000億元，創史上新高。

【5】大摩下修台積電目標價

全球經濟衰退陰霾揮之不去，牽動美股23日重挫，終端消費前景亦壓力重重，摩根士丹利證券考量智慧機潛在變數，下修台積電股價預期，摩根大通更認為台積電本波需先力拚450元附近脫離谷底，再來伺機反彈，台股26日開盤擂戰鼓，保衛萬四大關。