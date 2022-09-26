南韓49歲男星郭到元（곽도원）過去曾在《幽靈》、《Good Doctor》以及電影《大叔》、《正義辯護人》，2016年還憑著電影《哭聲》獲得大鐘獎提名，更順利拿下青龍電影獎的最佳男主角獎，演技備受肯定。而今年即將在推出新電影《消防員》的他，卻遭爆出他酒駕被居民發現，報警遭警方逮捕的消息，讓不少影迷相當震驚。

根據南韓媒體《濟州放送》的報導，郭到元在濟州島於25日凌晨5點左右，喝完酒後就駕著一台SUV離開，而他離開時就被當地的民眾發現他是剛喝完酒的狀態，因此緊急打電話報警處理，而他大約在行駛10公里後遭到警方攔截並對他進行酒測。警方發現他的酒測濃度高達0.08%已到達南韓吊銷駕照的標準，因此當場就以違反道路交通法的罪名將他逮捕進行調查。

消息傳開後，郭到元所屬的經紀公司Mada Entertainment也立即做出回應，表示他們也是透過新聞才知道相關事情，目前正在向當事人確認中，因此無法給予說明。

事實上，郭到元出道多年，雖大部分都是擔任配角的角色，但他憑著精湛的演技在多部作品中嶄露頭角，也逐漸受到觀眾矚目，接下來還將與周元、劉在明等大明星合作推出新電影《消防員》，不料獨居在濟州島的他卻在電影上映前就爆出酒駕事件，讓新戲蒙上陰影。

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