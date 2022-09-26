資深媒體人周玉蔻近來槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，扯其父親蔣孝嚴當年的一段「晶華緋聞案」，並說出所謂「女主角」姓名，而財經名嘴蔡玉真也在臉書貼文附和相關情節，結果均遭女方駁斥不實且將提告。對此，蔡玉真25日在臉書發文致歉，強調自始至終無意說出真正女主角姓名。不過仍有不少網友留言開酸。

蔡玉真表示，現在外面一堆指責說周玉蔻、蔡玉真是民進黨台北市長參選人陳時中的打手，連親民黨主席宋楚瑜身邊的人打來問她，「妳在幫無黨籍台北市長參選人黃珊珊打蔣萬安嗎？」她則否認說，她的重點在於認為「蔣孝嚴一路說謊」，但從頭到尾無心傷害中國小姐！

蔡玉真說，她要向張小姐表示由衷的歉意 ，稱「非因被告」，而是自始至終都無意說出女主角姓名，因這與此場選舉無關。她也表示此不會再提「中國小姐」這句話。

周玉蔻先前在節目上扯蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角是張淑娟，蔡玉真也在臉書「補充」、稱「確認」是當年的「中國小姐」，引發軒然大波。張淑娟發聲明駁斥，無法忍受周玉蔻、蔡玉真的不實指控，定今日（26日）上午到台北地檢署親自提告。

不過仍不少網友留言狠酸「所以張淑娟活該被影涉的意思嗎？你的邏輯很可笑」、「不用道歉了啦，人家也不見得要原諒妳啊？」、「張淑娟這件事終究還是顯示了妳有妳的價值：當作我們教養小孩的負面教材」。另有少數則表示相信她為人講義氣。