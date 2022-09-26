和碩（4938）旗下鎧勝董事會決議通過投資和碩越南資公司PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED，交易總金額約為29.72億元新台幣。和碩表示，主要是因應業務需求的長期投資。而外資出具最新報告也點出，越南投資是落實和碩分散生產基地的策略。但，非美生產的積極度，和碩仍略遜於鴻海。

外資分析，目前和碩的產能中，有近95%為大陸生產，其他約5%產能則分布在印尼和台灣。此次在越南投資項目，主要是生產智慧家庭和平板等產品（如微軟Surface系列部分產品，以及Google智慧音箱等代工業務）。除了越南外，和碩近幾年也在印度和墨西哥建立新產線，印度主要是iPhone組裝，至於墨西哥則是EV(電動車,Electric Vehicle)相關產品。

外資點出，和碩內部目標是希望在未來2-3將非大陸區產能占比擴增到15-20%；但相較於鴻海在分散生產基地的目標，似乎還不夠積極，鴻海在分散生產基地目標上，是規畫中期能達到有3成產能來自於非大陸地區。為因應全球化的產能配置，供應鍊建置非大陸產能的擴張計畫已經在加速中。

外資也進一步點出，非大陸生產基地的擴充速度，EV、數據中心和網路相關產業供應鏈的積極度是更甚於蘋果供應鏈。

和碩今年持續因應客戶與市場需求，與供應商攜手優化旗下產線分配，在墨西哥、越南、印度增設新產能，增加整體平均生產效能，和碩曾表示，2022全年資本支出約為5億美元（約新台幣157億元），相較於去年的3.85億美元（約新台幣121億元）增加29.87%。和碩於去年11月及今年5月分別公告北美投資預算，兩次公告金額合計約達2.1億美元（約新台幣65.29億元）和碩今年9月中，也才通過由鎧勝控股增資墨西哥子公司PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，金額達5000萬美元 (約新台幣14.86億元)，同樣是支應業務需求的長期投資。