馬林魚球團26日宣布明年不續聘麥汀利（Don Mattingly），他從2016年掌兵至今將滿7個球季，成為隊史在位最長的總教練。除了在2020年縮水球季，馬林魚每一年的勝率都不滿5成，今年前半季麥汀利就被外界認為帥位不穩，結果他還是撐完了整季。

老闆施曼（Bruce Sherman）聲明感謝麥汀利對馬林魚的貢獻，明年不續聘是雙方共同的決定，同時稱讚麥汀利是隊史帶兵最久、最多勝的教頭。麥汀利一方的聲明指出他很驕傲曾經身為馬林魚的一員，很享受過去的7年，未來想要多花時間陪伴家人。

麥汀利在馬林魚累計437勝583敗，主因是球隊陣容不佳。台灣左投陳偉殷也在2016年加入馬林魚，那時他因傷開始走下坡，2019年（最後一季）被麥汀利降為牛棚投手。2019年也是馬林魚最慘一季，只拿到57勝105敗。本季還未結束就被打到63勝90敗，被國東三雄大都會、勇士、費城人遠遠甩開，只和墊底的國民差不多。

今年2月名人堂球星吉特（Derek Jeter）宣布離開馬林魚，卸下執行長職務並售出持有的全部股份（4%），這幾年的努力化為泡影。馬林魚試圖振作失敗，這與老闆施曼的政策、高層管理不善都有關係，吉特離去時表示「球隊的願景已和我5年前來到時不同，是時候輪到我離開了。」對馬林魚可說心灰意冷。