網友留言。(取自批踢踢)

民進黨創黨36年音樂會現場

為拉抬中台灣選情，民進黨創黨36年黨慶活動移師台中，24日舉辦「民主36挺18」音樂會，身兼黨主席的總統蔡英文盼翻轉非綠營執政縣市，也力拚「18歲公民權」複決公投過關，更談到「這一次讓我們支持更年輕世代，36歲的民進黨要做最挺18歲年輕人的政黨」。不過，此話卻引發《批踢踢》網友炸鍋，有人直言「又來騙票了」、「笑死，房市三支箭」、「萬物調漲，年輕人痛苦不堪，最挺?」

蔡英文談到，我們是一個爭取民主的政黨，更要在當下承擔起守護民主、捍衛台灣的責任...，這就是為什麼我們全力推動18歲公民權的修憲。

蔡英文指出，台灣民主需要跨世代一起參與，尤其全世界都在關切台灣未來，全世界主要民主國家全部都已經實踐18歲公民權，台灣一定要跟得上腳步，要讓民主繼續前進，用民主和世界打交道，今年要透過修憲複決擴大民主參與，讓18歲年輕人透過選票展現台灣人對民主的意志，「這一次讓我們支持更年輕世代，36歲的民進黨要做最挺18歲年輕人的政黨。」

針對蔡總統的發言，引發批踢踢有不少網友熱烈爭論，其中有人表示「好笑，吧」、「一樣的招騙不膩喔」、「要選票是吧？」「請問年輕人是幾歲? 排疫苗放生那塊嗎?」「本推文違反數位中介法已被刪除」、「現在年輕人最賭爛的就是民進黨」；另外在《LINE TODAY》相關報導底下也有超過千則留言，「去跟你老闆講，要自立自強，還真挺呢」、「要不是最挺年輕人的台積電等捐疫苗，什麼時候才能輪到年輕人打」、「選舉記得年輕人，選後你是誰，高房價就是一個最好證明」、「狠狠打臉自己，以前說勞工是心裡最軟的一塊，現在呢？」