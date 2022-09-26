藝人夏如芝、張捷結婚2年多，育有1個寶貝女兒「小芝麻」，一家三口和樂融融，經常在社群分享家庭互動，同時也經營YouTube頻道「這個張捷J個芝芝」，深受許多網友喜愛。她在昨(25)日公開一組夫妻婚紗照，她透露前後總共籌備將近2個月時間，婚紗的火辣設計讓大家讚不絕口，掀起熱烈的討論。

夏如芝在臉書上透露，從開始計畫拍婚紗，到最終拍攝完成，前後花費快2個月的時間，她也透露由於沒有直接找一個配合的團隊，她和張捷親自參與過程每一個部分，還要個別和不同領域的專業人士請教，不只顯得更有意義，最後呈現出來的成果，讓夫妻倆超級滿意，特別以此獻上感謝。

讓人最在意的是夏如芝的婚紗，只見她一襲白紗心機十足，正面深V剪裁露出深邃的事業線，但再往背面一看，大片鏤空薄紗從雙手延伸到臀部下至美腿，大秀窈窕S曲線，這套結合高雅與性感的婚紗，令大家讚不絕口，除此之外，她還加了低馬尾的氣質妝髮，女人味十足，根本看不出已經當媽。

眾網友紛紛稱讚這組婚紗照，許多藝人也在下方留言，這群人董仔驚呼回應「哇噻～超性感」，黃甄妮讚嘆「好美，看了都被你們的幸福感染啦」，網友留言「郎才女貌，超級登對」、「芝麻媽太Sexy了！美翻」、「張捷難得不是好爸爸的樣子，這次是帥哥」