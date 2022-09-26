坊間流傳誤女性乳頭黑代表性生活豐富、因為經常被吸吮，性學博士許藍方直言，這是錯誤的迷思，因為女性乳頭黑和性行為沒有直接關係，會變黑有3個因素，包括懷孕荷爾蒙改變、基因及內衣摩擦等。

許藍方近日於個人YouTube頻道指出，眾多男性經常把女性的乳頭黑和性經驗豐富、私生活比較亂畫上等號，甚至還有男性認為，女性的乳頭若常常被吸吮，才會導致愈來愈黑，但事實上不論女性的乳頭有多黑，與性行為都沒有直接關係。

許藍方表示，女性乳頭會變黑，有3個因素，包括懷孕荷爾蒙改變，以及基因因素，因為人種不同，黑色素也會有差異，使乳暈、乳頭呈現的色素不一樣，另外摩擦也可能會導致女性乳頭黑，但這裡說的摩擦是指乳頭和內衣摩擦，所以不要用顏色來斷定性經驗是否豐富，「這是一個錯誤的迷思」。

許藍方說，綜合上述原因，可以排除女性乳頭黑等於性生活混亂，因為性生活混亂的人，乳頭不一定黑。同時她也說，普遍人認為女性性經驗豐富是不好的，但男性性經驗豐富反而會被大讚女人緣好，她質疑為何同樣的事情，在不同的性別會有不同標準，直言「這就是自古以來對男女的歧視。」

許藍方強調，在安全的性行為下，每個人都有追求「快樂」的權利，並非男生愈多愈好，女生越多就越隨便，男女彼此心甘情願、互相尊重且有做好安全措施的前提下，沒有什麼好或不好的問題，反而是要丟掉對女性歧視的觀念。