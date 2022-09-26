亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）表示，如果美國急速升息與美元飆升可能引發債務危機，那麼資本管制與貨幣干預可以是亞洲新興市場央行動用的工具之一。

曾擔任日本國際事務副財長的淺川表示，由於投資金流劇烈波動，亞洲央行們可能還需要加快討論如何強化該地區的金融安全網。

他表示，雖然亞洲距離危機爆發還很遙遠，但許多新興國家正被迫提高利率以阻止資本外流，而其代價是經濟放緩。

淺川表示，這一次，聯準會推進貨幣政策正常化的步伐非常快，已經在新興資本市場引發一些動盪。除非這些亞洲新興經濟體央行提高利率，否則其本國貨幣將貶值，而這將導致以美元借入的巨額債務規模膨脹。隨著美國持續升息，新興經濟體別無選擇，只能升息以避免本幣過度貶值。

他並表示，亞洲經濟前景面臨的風險，如中國經濟增長放緩、美國急速升息造成的衝擊以及糧食安全等後疫情時代的挑戰等，將成為亞銀9月26日至30日年會上重要的討論事項。

他表示，許多亞洲新興經濟體有足夠的緩衝來度過另一場危機，例如這些國家擁有充足的經常帳盈餘和外匯存底，但作為萬不得已情況下的最後手段，他們可以考慮動用資本管制等非貨幣政策工具。一些新興亞洲國家可能出手干預以防止本幣貶值，而馬來西亞等國家在亞洲金融危機期間則祭出了資本管制。「我們還沒有走到那一步，但如果發生債務危機，這些工具可以成為選項之一」，不過他拒絕就日本罕見地出手干預發表評論。

淺川表示，亞洲眾央行也必須做好準備，市場的劇烈震盪將破壞區域經濟體的穩定。從長遠來看，亞洲新興國家可以透過提高稅收與減少對外部借貸的依賴，來降低市場波動對其經濟的影響。