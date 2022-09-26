系微(6231)指出，旗下旗鑑UEFI韌體產品InsydeH2O支援使用 Yubikey U2F USB安全金鑰進行FIDO身份認證，以安全、無密碼的登入方式來取代傳統輸入密碼的BIOS設置登錄方式。

FIDO U2F是由Google和Yubico開發的一種開放式身份認證標準，讓用戶能夠使用單個安全金鑰安全存取服務和設備，而不是使用密碼，且當下就能驗證身份，無需驅動程序或客戶端軟體。

對於此項安全技術，InsydeH2O整合FIDO U2F標準的公私鑰架構，由Yubikey來執行身份驗證，與它連接的PC設備僅允許授權的設備擁有者存取系統或BIOS設置。個人電腦製造商還可以透過這種無密碼驗證方式來擴大保護範圍，以達到其設計和安全要求的標準，包括開機密碼、HDD密碼以及更多功能。

系微指出，對於增加安全性和強化系統存取的需求是很顯而易見的，現在正是把這個獨特的認證方式導入InsydeH2O的時機。InsydeH2O解決方案整合FIDO認證，此舉將為PC製造商、終端用戶和企業組織帶來許多好處，包括減少使用傳統BIOS密碼鎖定系統時，所衍生的一些支援性和安全性問題。