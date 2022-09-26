已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，長女安妮公主（Princess Anne）表示，很榮幸能夠陪伴母親最後24小時，英國媒體引述消息人士指出，其實不只親人，女王心愛的柯基犬也在病榻前陪伴。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）19日國葬上，2隻心愛的柯基犬「穆伊克」（Muick）、「珊迪」（Sandy）也在溫莎城堡向女王道別。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，女王辭世後，安妮公主透露自己陪伴母親的最後24小時，「很榮幸能夠陪伴她度過最後旅程。」

不過其實除了親人之外，英國《週日郵報》（Sunday Mail）引述王室消息人士指出，女王臨終前數小時，2隻心愛的柯基犬「穆伊克」（Muick）、「珊迪」（Sandy）也在「房間內」陪伴她。

報導指出，伊麗莎白二世70年的統治期間一共養了30隻柯基，她的第一隻柯基犬名叫蘇珊（Susan），是父親喬治六世（King George VI）在1944年送給她的18歲生日禮物，蘇珊於1959年過世。

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）有多愛柯基。

儘管伊麗莎白二世相當鍾愛柯基犬，不過1980年代卻發生被一頭柯基犬咬傷手的意外，女王因此被縫了好幾針。

這起意外之後，伊麗莎白二世請來動物行為專家馬格福德博士（Dr Roger Mugford）幫忙管理愛犬們，當時女王一共有9隻狗，其中一隻甚至因為難以控制而被送去給安妮公主。

馬格福德博士當時給女王的建議是少養一些，不過女王回應：「馬格福德博士，菲立普親王早就說過我有太多隻狗了，如果我想要這類的建議，那我大可省下僱用你的費用。」

因此後續女王仍持續飼養柯基及其他狗。不過2015年開始，女王就拒絕再納入新的狗成員，主要是擔心過世後這些狗兒子沒有人照顧。

不過女王仍在2021年納入柯基犬「穆伊克」及一隻名為「佛加斯」（Fergus）的多吉犬，多吉犬是柯基與臘腸狗的混種。「穆伊克」及「佛加斯」是女王次子安德魯王子（Prince Andrew）贈予女王的禮物，不過佛加斯在3個月後過世，女王孫女碧翠斯公主（Princess Beatrice）因此將柯基犬「珊迪」送給女王。報導指出，女王之所以接納新的毛小孩，是因為知道最終穆伊克及珊迪都會回到安德魯及碧翠斯身邊。

19日伊麗莎白二世國葬當天，穆伊克及珊迪在溫莎城堡（Windsor Castle）向女王道別的模樣惹人鼻酸，不過報導指出，至少如王室成員所期望的，2隻柯基陪伴女王到最後。