吳男疑似在車上吸毒且拒檢還危駕，最後因車輪爆胎被前往支援員警壓制帶返警所。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

輪胎也不挺危駕 毒蟲拒檢逃逸路上遇爆胎終遭逮

台中41歲吳姓男子日前上午8點多開車自小客違停在北區公園路段，被台中市警察局第二分局文正派出所巡邏員警上前盤查，未料吳男假意配合，趁員警下車之際，衝撞警用機車加速駛離，沿途危險駕駛，最後於文祥街與太平北街口，因車輛前輪爆胎準備棄車逃逸時，支援警力及時到場，順利將他壓制帶返派出所。

台中市二分局文正派出所所長李健瑋指出，9月22日8時許，該所巡佐張淵棋執行巡邏勤務行經北區公園路段時見一輛白色自小客車違停於紅線上，擔心通勤時間影響車流，指揮車輛移至路旁以便進行盤查，未料該名吳姓駕駛因吸食毒品，見警心虛，先是假意配合移動車輛，利用張姓員警下車之隙，猛然踩足油門，直接撞開警用機車，加速逃離現場。

吳男駕車沿途忽左忽右，蛇行危駕，車輛行經柳川東路、太平路等路段，並於行車過程中將吸食器丟出車外，後因左前車輪爆胎，吳男於是將車輛停靠於文祥街與太平北街口，準備棄車逃逸，接到支援通報趕赴現場的警員謝嘉原機警發覺予以制止逮捕，全案依公共危險、妨害公務、違反毒品防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

二分局分局長陳家銘表示，飲酒、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物致不能安全駕駛皆構成刑法公共危險罪，呼籲民眾切勿以身試法，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，第二分局將持續執行緝毒、掃除罪犯等工作，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，誓將不法法分子繩之以法，以維護市民安心之生活環境。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！