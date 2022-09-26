美國一份最新民調顯示，2024年美國總統大選若現任總統拜登再次對上前總統川普，將各得48%、46%選票，呈五五波拉鋸。但多數民主黨支持者認為2024年該換人選，僅35%支持拜登爭取連任。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）和華盛頓郵報（Washington Post）今天公布的最新民調數據，若2024年大選拜登（Joe Biden）再次對上川普（Donald Trump），48%受訪者票將投給拜登，46%支持川普。

至於民主黨2024年該提名拜登爭取連任，還是另擇其他候選人，56%民主黨支持者認為該換人選，僅35%支持拜登連任，9%表示沒意見。

共和黨支持者對2024年是否該提名川普一事意見分歧，47%認為應提名川普競選總統大位，46%則主張提名別人；相較2019年10月一份民調結果，當時有高達67%共和黨支持者認為2020年大選應提名川普，僅30%認為應提名他人。

對於拜登執政表現，民調顯示，拜登施政滿意度從4月的42%跌至39%，不滿意度則自52%些微爬升至53%。但認為拜登達成許多成果的民眾比例呈上升趨勢，從去年11月的35%提高至40%，認為沒達成什麼的比例則從63%下滑至57%。

美國期中選舉11月8日登場，國會部分將分別改選參、眾議院35席及435席。

華郵及ABC News引述歷史數據指出，一般來說，總統若施政滿意度高於50%，執政黨期中選舉平均會丟掉14個國會席次；但若低於50%，則平均會失掉37席。

不過，今天公布的民調發現，48%受訪者希望看到共和黨控制國會，45%則希望由民主黨來掌控，差距不顯著；在眾議院部分，47%計劃把票投給共和黨候選人，46%則將支持民主黨候選人，也呈現拉鋸。

這項結果與美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）選情預估相似。CBS News指出，共和黨仍非常有可能在11月奪下眾議院，但優勢持續縮小，預估取得席次從7月的230席降至8月的226席，再跌至如今的223席。

眾議院共有435席，目前由占221席的民主黨掌控，共和黨則有212席；參議院是民主、共和黨團各占50席，但由於兼任參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在表決平手時握有關鍵一票，目前多數黨為民主黨。

至於今年期中選舉選民最在意什麼議題，在7大議題中，經濟議題獲最多受訪者（84%）重視，其次為教育（77%）、通膨（76%）、犯罪（69%）、墮胎（62%）、移民（61%），氣候變遷（50%）則是選民最不重視的議題。

這項民調是委託藍格民調公司（Langer Research Associates）在9月18日至21日期間對1006名美國成年民眾進行電話訪問，包括908位註冊選民，抽樣誤差為正負3.5個百分點。