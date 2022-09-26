在近日舉行的「2022香港小姐」選美比賽（Miss Hong Kong 2022），自開賽以來戰況激烈，終於在昨（25）日進行到總決賽，最後由呼聲最高的27歲林鈺洧奪下后冠，而她除了擁有亮麗外表外還是港劇男神林俊賢的女兒，因此備受矚目。但在進行加冕儀式時，林鈺洧卻不慎走光並發生一連串插曲，令眾人為她捏一把冷汗。

「2022香港小姐」總決賽在昨日正式落幕，而今年的新科港姐前三名皆大有來頭。季軍梁超怡曾在6歲時就出道當童星，還在電影《無間道》中飾演梁朝偉的女兒，後來她跟隨家人移民美國芝加哥便暫離演藝圈，大學畢業後也進入Facebook加州洛杉磯分公司擔任行政人員，但這段期間她仍繼續參加不同的選美活動，希望藉此重返演藝界。

現年25歲、拿下亞軍的許子萱也不惶多讓，長相甜美的她不但現職是投資分析師，今年還同時獲得牛津及劍橋大學的MBA錄取通知，有「金融之花」的稱號，如今還拿下選美比賽亞軍，再度令眾人對她刮目相看。

而本屆冠軍林鈺洧的身世同樣大有來頭，她的爸爸林俊賢在80年代曾與梁朝偉、周星馳、劉青雲和溫兆倫並列TVB一線當家小生，過去還曾來台製作古裝劇《唐太宗李世民》，紅極一時。但在林鈺洧1歲時，林俊賢便與妻子離異，她也因此與爸爸斷聯，直到10年林俊賢透過FB尋女，父女倆才重拾失去的親情，林鈺洧也在父親的幫助下以星二代之姿進入演藝圈，於2019年開始接演電視劇並在節目中曝光，因此香港觀眾對她並不陌生，而隨著比賽結果出爐，林鈺洧的人氣也因此暴漲。

不過，在比賽當天進行加冕儀式時，林鈺洧疑似因旗袍的開衩過高，一坐下便不慎露出裙底風光，在授獎的過程中頒獎人還疑似太過緊張而將她的后冠戴歪；另外，5號佳麗陳婉怡也因被紙砲擊中頭部而受到不小驚嚇，整個過程可說是狀況百出，好在活動最後還是圓滿落幕。

林鈺洧進行加冕儀式時不慎走光。（圖／YOUTUBE）