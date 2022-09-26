資深媒體人周玉蔻近期砲火猛烈，除數次槓上國民黨台北市長候選人蔣萬安，更喊話「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，對於陳時中昨（25）日「沒有私交」的回應，周也表示「蔻蔻姐敬愛你」。對此身為陳競選團隊成員的民進黨立委高嘉瑜認為，相關事件對陳時中的民調是「沒有加分」的。

高嘉瑜昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，周玉蔻身為資深獨立的媒體人，當然有言論自由與想法，且在媒體界這麼長的時間，「愛過與恨過的人也很多」，她現在「愛」陳時中，但「愛」的方法與做法，以目前台北市的選戰氛圍，陳時中在民調上是受到影響的。

高嘉瑜表示，陳時中目前就是努力說政策與跑行程，而媒體人「可能有其他方面的考量」，也確實引起很大的關注，但大家都看得出來對陳時中的選戰是沒有加分的，因此高除質疑「這樣的『愛』到底是哪一種『愛』？」也直言，愛一個人要愛對方法，若愛錯方法「其實就是恐怖情人了」。