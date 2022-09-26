《華爾街日報》24日報導稱，為應對中國在太平洋地區不斷增長的影響力，美國政府正考慮加速美英澳核潛艇合作進程，將澳洲獲得首艘核潛艇的時間提前至2035年左右。針對三國相關表態，中國常駐維也納代表團發言人表示，中方對此嚴重關切。

據中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站9月25日消息，中方注意到相關報導，指責美方無視國際社會對三國核潛艇合作問題的嚴重關切，一意孤行甚至妄言加速推進，是對國際防擴散體系赤裸裸地蔑視和踐踏。中方已多次明確指出，三國核潛艇合作違反《不擴散核武器條約》、違反機構全面保障監督協定及附加議定書，是披著「海軍動力堆」外衣的核擴散行徑。

中國國務委員兼外長王毅指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者、熱點問題的斡旋者。美方把中國當作「假想敵」，不斷鼓譟印太競爭的行徑，嚴重破壞地區和平和穩定，這表明美方對中國、對世界、對自己的認知出了偏差。

中國希望美方摒棄冷戰思維，放棄利用三國核潛艇合作等手段對中國的圍堵和遏制，放棄為地緣政治目的而踐踏國際規則，與中方一道將兩國元首的重要共識落實到具體政策和行動上，相互尊重，和平共處，合作共贏，承擔起大國責任。

據美國《華爾街日報》9月24日報導，有西方官員當地時間23日表示，拜登方面正在考慮加快美國在澳洲建造首批核潛艇的進程，「從而應對中國不斷增長的軍事實力」。對此，有澳洲媒體評論，澳洲在「奧庫斯（AUKUS）」協議下盡快獲得核潛艇具有「緊迫性」。

報導稱，美國牽頭的「美英澳核潛艇計劃」旨在2030-2039年中期為澳洲提供首批核動力艦隊，同時通過長期努力使澳洲有能力在本國建造核動力潛艇。據稱，美國、澳大利亞和英國的高級官員已經討論了這一「臨時計劃」。

但是，《華爾街日報》同時指出，該核潛艇計劃面臨著諸多挑戰。目前，美國需要花費數十億美元來提高核潛艇生產能力，預計澳洲將為此做出「貢獻」。不過，這一計畫尚未得到正式批准，最終推行的決定可能要到明年3月做出。

據瞭解，美英澳領導人於去年9月15日高調宣佈三國決定組成「奧庫斯」的新安全聯盟。作為該聯盟的先行合作示範項目，美英將向澳提供核潛艇技術，助其組建核潛艇編隊。

今年9月15日，國際原子能機構理事會在中方推動設置、成員國四次協商一致通過的單獨正式議題下，專門討論美英澳核潛艇合作問題，中國常駐維也納聯合國代表王群大使列出了這三國核潛艇合作的「七大問題」，並作出嚴正表態。

王群警告，如果任由三國「假裝」向機構申報三國核潛艇合作情況，綁架祕書處使之淪為「洗白」三國核擴散行徑、豁免三國核潛艇合作的「特洛伊木馬」，將嚴重損害包括機構祕書處和全體成員國在內的國際社會共同利益。