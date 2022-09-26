太陽官方26日正式宣布，陣中主力大前鋒克勞德不會餐壓27日的媒體日，以及28日開始的季前訓練營，代表雙方已經提前宣告分道揚鑣，目前正在積極找尋把他交易出去的方案，也已經開始傳出克勞德打算重返老東家熱火效力的謠言。
在太陽官宣後，克勞德也第一時間發推表示，「一個人必須在需要他的地方工作，我很感激這兩年太陽教給我的東西，現在我必須繼續努力與奉獻，然後接受另一個挑戰，對於那些選擇拒絕我的人，我謝謝你們，99號很快就會回來的。」
如同克勞德的推文所說，克勞德從上季開始就相當不滿自己在太陽的地位與角色，也跟教練團發生過不少口角衝突，來到今年休兵期，克勞德不僅公開表示自己想要走人，甚至曾分享媒體季前訓練營新聞，然後寫著，「99號不在這裡。」
不過克勞德的合約將於明年夏天走完，正式成為自由球員，等同下個球季來到他的合約年，卻在當前選擇跟太陽分道揚鑣，除非他已經提前找到新東家，否則接下來他恐怕必須等待自己被交易出去的那天到來，屆時想要再拚身價，恐怕難度更高。
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