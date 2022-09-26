大陸與美國持續在晶片業激烈交鋒，美國更拉攏台日韓組成Chip 4晶片聯盟，企圖牽制大陸晶片的技術發展，然而晶片聯盟恐對廠商投資大陸設下限制，這讓部分國家相當憂心，專家分析指出，大多數的人不希望在這些議題上與北京發生衝突，因為他們在大陸設有工廠，也依賴大陸市場。

CNBC報導，晶片聯盟內部仍有分歧存在，南韓貿易部長安德根就透露，南韓半導體企業對於美國的行動有很多擔憂，尤其華府希望廠商停止對大陸半導體產業出口生產設備。

商業戰略機構Albright Stonebridge Group高級副總裁Paul Triolo分析指出，並不是所有美國盟友都希望加入晶片聯盟，甚至擴大對大陸的限制，主要原因在於，這些廠商不僅在大陸設有工廠，同時也相當仰賴大陸市場，因此許多人不希望在這些議題上與北京發生衝突。

此外，Paul Triolo也警告，晶片聯盟的另一項風險在於，試圖調整全球半導體供應鏈的任何環節，都可能改變原本市場導向的特性，甚至對產業創新發展造成損害，可能提高生產成本並減緩開發新技術的速度。

近日SK集團會長崔泰源就公開表示，要放棄大陸市場是不可能的事，南韓貿易相當倚重大陸市場，需要想出解決辦法才能繼續生存下去，崔泰源也呼籲南韓政府與產業界，能夠集思廣益突破困境。